أجواء أول أيام العيد وذبح الأضاحي في قطاع غزة

يحتقل المسلمون اليوم السبت 9-7-2022 بأول أيام عيد الأضحى المبارك، في كافة أنحاء العالم.

وفي قطاع غزة أقيمت صلاة وخطبة العيد في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، وفي أماكن أخرى متفرقة في القطاع، وبعدها بدأت مراسم ذبح الأضاحي كونها شعيرة أساسية من الشعائر الدينية لعيد الأضحى

صور | خطبة وصلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة السرايا وسط مدينة غزة



📸 أيمن العمريطي pic.twitter.com/MmHjtp2Ylc — فلسطين أون لاين (@pl24online) July 9, 2022