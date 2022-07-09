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بالصور أجواء أول أيام العيد وذبح الأضاحي في قطاع غزة

09 يوليو 2022 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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يحتقل المسلمون اليوم السبت 9-7-2022 بأول أيام عيد الأضحى المبارك، في كافة أنحاء العالم.

وفي قطاع غزة أقيمت صلاة وخطبة العيد في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، وفي أماكن أخرى متفرقة في القطاع، وبعدها بدأت مراسم ذبح الأضاحي كونها شعيرة أساسية من الشعائر الدينية لعيد الأضحى 

 

 

 

#قطاع غزة #عيد الأضحى #الأضاحي #صلاة العيد

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