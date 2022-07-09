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الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في الحرم الإبراهيمي

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الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في الحرم الإبراهيمي

09 يوليو 2022 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
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جانب من الصلاة

أدّى آلاف المواطنين في الخليل، فجر اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك في الحرم الإبراهيمي الشريف، رغم قيود وحواجز الاحـتلال والإغلاقات المستمرة.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة في تصريحات صحفية، بعد تأديته صلاة العيد في الحرم: "رغم قيود الاحتلال واستمرار انتهاكاته واعتداءاته الساعية لتهويد الحرم وتغيير معالمه، إلا أننا سنبقى صامدين على أرضنا، وسنؤدي صلاتنا في مسجدنا الإسلامي الخالص، رغم أنف الاحتلال".

 ودعا المواطنين إلى ضرورة تكثيف تواجدهم في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، لحمايتهما، مشيرا إلى أن أداء آلاف المواطنين صلاة العيد في الحرم يشكل أكبر صفعة لخطط الاحـتلال الرامية إلى تهويده.

 هذا واستمرت جولة بلدية الخليل، بزيارة مقبرة الشهداء في "حي الشيخ" في مدينة الخليل، وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #الحرم الإبراهيمي #المسجد الإبراهيمي #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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