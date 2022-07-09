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بالصور حجاج بيت الله يرمون جمرة العقبة الكبرى

09 يوليو 2022 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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جانب من رمي الجمرات

بدأ حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم السبت، في أول أيام عيد الأضحى 2022، برمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكّة المكرّمة، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقّت مجموعات من المصلّين طريقها عبر وادي منى في غرب السعوديّة لرمي الجمرات. وبعد الانتهاء، يتولّى الحاج ذبح الهدي ثمّ يحلق شعر رأسه أو يقصّه.

ويتوجّه الحجّاج لاحقًا إلى مكّة المكرّمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحجّ، ثمّ يعودون بعد ذلك إلى منى حيث يبيتون أيّام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث. ويمكن للحجّاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر.

بعد مرحلة الرجم، يعود الحجّاج إلى المسجد الحرام في مكّة لأداء “الطواف الوداع” حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام.

 

المصدر / وكالات
#الحج #حجاج بيت الله #جمرة العقبة الكبرى

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