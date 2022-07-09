بحر: لن يسمح بأي صفقات تنال من حقوق شعبنا وقضيته

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، إن الشعب الفلسطيني الصامد المرابط قادر على إفشال كل مخططات الاحتلال الصهيوني ومعاونيه في العالم، من خلال الوحدة والتمسك بالحقوق والثوابت"، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بمرور أي صفقات تنال من حقوقه وقضيته.

واستنكر بحر خلال خطبة العيد، هرولة بعض الأنظمة العربية إلى التطبيع مع الاحتلال وهي جريمة تتساوى مع القتل الذي يمارسه الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وأدان محاولة البعض تشكيل ناتو عربي أمريكي صهيوني خدمة للاحتلال وتقربًا للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزور المنطقة أواسط الشهر الجاري، معتبرًا ذلك والتطبيع خيانة للأمة العربية والإسلامية والقضية المركزية للأمة.



وأكد بحر على أن كل المؤامرات على فلسطين ستفشل، وأن الشعب الفلسطيني سينتصر، وأن أي حلف ضد الشعب الفلسطيني وقضيته سيسقط، مبينًا أن الشعب الفلسطيني لن ينحني إلا لله عز وجل وأن المقاومة الفلسطينية كما انتصرت دومًا ستظل تنتصر حتى كنس الاحتلال عن أرضنا.





المصدر / فلسطين أون لاين