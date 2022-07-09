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الحية: قضية فلسطين عنوان وحدة الأمة والمسجد الأقصى عنوان الصراع

09 يوليو 2022 . الساعة 07:18 بتوقيت القدس
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جانب من صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك بغزة اليوم

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن يوم عيد الأضحى يمثل يوم الفداء وكذلك يوما للرجاء، وعلى الرغم من موجات التطبيع فإن قضية فلسطين تمثل عنوان وحدة الأمة، وإن المسجد الأقصى عنوان الصراع.

ودعا الحية خلال خطبة صلاة العيد التي أقيمت صباح اليوم في ساحة السرايا وسط مدينة غزة إلى التكاتف والتعاضد وتضميد الجراح وزيارة عوائل الشهداء والجرحى والأسرى.

وأضاف الحية: أرادوا بقضيتنا سوءا وشرا، وظنوا أنهم يمكنهم تصفيتها، وظنوا أنهم يمكنهم هدم المسجد الأقصى، لكنهم سيفشلون ولن يجنوا إلا السراب.

وأشار الحية إلى أن شعبنا وصموده ومقاومته أصبح أمل الأمة بعد انشغالها في حروبها الداخلية، وقد سمعنا هتاف القوات الخاصة الجزائرية لغزة خلال احتفالات ذكرى الاستقلال.

وأكد الحية أن الأمل القادم من جهادنا وصبرنا وبشائر شعبنا الذي أصبح يحقق المعادلات ومقاومتنا، تعد دليل صحة الطريق وقرب النصر باذن الله.

#المسجد الأقصى #حماس #التطبيع #خليل الحية #عيد الأضحى #الأمة العربية #الاحتلال الإسرائيلي

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