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بعد فشل الصفقة.. تويتر يقاضي الملياردير إيلون ماسك

09 يوليو 2022 . الساعة 05:35 بتوقيت القدس
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أعلنت شركة "تويتر" أنها ستقاضي الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد انسحابه من صفقة شراء موقع التدوينات القصيرة.

وقالت الشركة، في بيان لها نقلته وسائل إعلامية، إنها ستقاضي إيلون ماسك لإكمال صفقة شراء تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أعلن إيلون ماسك عن إلغاء صفقته البالغة 44 مليار دولار مع تويتر، قائلًا إن شركة التواصل الاجتماعي فشلت في تقديم معلومات حول الحسابات المزيفة على المنصة.

وبعد نشر الخبر في جميع وسائل الإعلام العالمية، انخفضت أسهم تويتر بنسبة 6% في التداولات الممتدة.

وأوضح محامو إيلون ماسك، أن شركة تويتر "فشلت أو رفضت" الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات مزيفة أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء أعمال الشركة.

وكان ماسك قد هدد في وقت سابق بإلغاء الصفقة ما لم تظهر الشركة دليلًا على أن حسابات البريد العشوائي والبوت كانت أقل من 5% من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر / وكالات
#تويتر #إيلون ماسك

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