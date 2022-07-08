يوفنتوس يعلن ضم الأرجنتيني دي ماريا

أعلن نادي يوفنتوس، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان السابق.

وذكر يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، أن اليوفي ضم دي ماريا بعقد يمتد لعام واحد، فيما سيرتدي القميص رقم 22 بداية من الموسم الجديد.

وانضم أنخيل لصفوف السيدة العجوز في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم المنصرم، ليضمه يوفنتوس بصفقة مجانية.

وكان دي ماريا قد وصل إلى مدينة تورينو في الساعات الأخيرة من يوم أمس الخميس، فيما أجرى صباح اليوم الفحوصات الطبية اللازمة، قبل أن يعلن يوفنتوس ضمه بشكل رسمي.

يشار إلى أن الجناح الأرجنتيني شارك في 26 مباراة بالدوري الفرنسي بالموسم الماضي، سجل فيها 5 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

المصدر / وكالات