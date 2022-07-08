فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

يوفنتوس يعلن ضم الأرجنتيني دي ماريا

الحجاج في مزدلفة يبدأون بجمع الحصى استعدادًا لرمي الجمرات

صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر في خطر

أعضاء كونغرس يحتجون على دخول (إسرائيل) لاتفاقية الإعفاء من "الفيزا"

أسعار الأغذية المرتفعة تتراجع بنسبة 2.3% في حزيران

خبر مفاجئ لمن يعانون من التهاب مفاصل الركبتين

قاتل شينزو آبي.. وقف خلفه بكل برود ثم قنصه

الأمم المتحدة: ترحيل الفلسطينيين من مسافر يطا جريمة حرب

ماني ومزراوي ينتظمان في تدريبات بايرن ميونيخ

ناسا تنشر صورة تظهر عمق الكون

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

يوفنتوس يعلن ضم الأرجنتيني دي ماريا

08 يوليو 2022 . الساعة 23:56 بتوقيت القدس
...
دي ماريا

أعلن نادي يوفنتوس، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان السابق.

وذكر يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، أن اليوفي ضم دي ماريا بعقد يمتد لعام واحد، فيما سيرتدي القميص رقم 22 بداية من الموسم الجديد.

وانضم أنخيل لصفوف السيدة العجوز في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم المنصرم، ليضمه يوفنتوس بصفقة مجانية.

وكان دي ماريا قد وصل إلى مدينة تورينو في الساعات الأخيرة من يوم أمس الخميس، فيما أجرى صباح اليوم الفحوصات الطبية اللازمة، قبل أن يعلن يوفنتوس ضمه بشكل رسمي.

يشار إلى أن الجناح الأرجنتيني شارك في 26 مباراة بالدوري الفرنسي بالموسم الماضي، سجل فيها 5 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

المصدر / وكالات
#يوفنتوس #كرة قدم #دي ماريا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة