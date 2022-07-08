الحجاج في مزدلفة يبدأون بجمع الحصى استعدادًا لرمي الجمرات

بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم مساء اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى مشعر مزدلفة قادمين من مشعر عرفات، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، في تجميع الحصى استعداداً لرمي جمرة العقبة في أول أيام العيد مع بزوغ فجر يوم غد الثلاثاء، ومن ثمّ استكمال رمي الجمرات في أيام التشريق.

ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص، اتباعاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لإحياء ذكر الله في تلك الأيام وفي ذلك المكان، برمي الجمرات بالطريقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرمي بها الحصى، وفقا لما علمه الله، وكما أمرهم وعلمهم بها صلى الله عليه وسلم بقوله: "خذوا عني مناسككم".

ويعد مشعر مزدلفة بكاملها موقفًا عدا وادي محسر، وهو موضع بين مزدلفة ومنى يسرع فيه الحجاج في مرورهم، حيث يحدها من الغرب ما يلي منى ضفة وادي مُحَسِر الشرقية، وهو وادٍ صغير يمر بين منى ومزدلفة، وهو ما يمر فيه الحاج على الطريق بين منى ومزدلفة، فيكون الوادي فاصلاً بينها وبين منى ويحدها من الشرق ما يلي عرفات مفيض المأزمين، وهما جبلان بينهما طريق تؤدي إلى عرفات فيما يحدها من الشمال الجبل وهو ثبير النصع، ويقال له أيضًا جبل مزدلفة.

المصدر / وكالات