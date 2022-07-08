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ماني ومزراوي ينتظمان في تدريبات بايرن ميونيخ

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ماني ومزراوي ينتظمان في تدريبات بايرن ميونيخ

08 يوليو 2022 . الساعة 22:20 بتوقيت القدس
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ماني ومزراوي

انتظم السنغالي ساديو ماني، المنضم حديثا لصفوف بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، مع عدد من اللاعبين، في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد اليوم الجمعة.

وخاض ماني والمدافع نصير مزراوي، أول تدريب لهما مع بايرن، بعد الانتقال للفريق الألماني في الصيف الحالي قادمين من ليفربول وأياكس على الترتيب.

وخاض اللاعبون الألمان، جوشوا كيميتش وسيرج نابري وليون جوريتسكا والفرنسي كينجسلي كومان، والكندي ألفونسو ديفيز أول مران بعد انتهاء فترة الراحة الخاصة بهم التي تم تمديدها لمشاركتهم في المباريات الدولية الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تنضم المجموعة الأخيرة من اللاعبين لتدريبات الفريق الأسبوع المقبل، حيث تضم هذه المجموعة توماس مولر ومانويل نوير وروبرت ليفادنوفسكي.

وقال ليفاندوفسكي إنه يريد الرحيل وسط اهتمام كبير من برشلونة رغم أن عقده مستمر حتى 2023 بينما يمكن أن يصبح ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، صفقة جديدة للفريق.

وسيسافر الأسبوع المقبل فريق بايرن للولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع، وستكون أول مبارياته الرسمية يوم 30 تموز/يوليو حينما يواجه لايبزج في كأس السوبر الألماني.

المصدر / وكالات
#كرة قدم #بايرن ميونخ #الدوري الالماني #ماني

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