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"الريسوني" يؤكد لهنية دعم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لحركة حماس ولجهادها البطولي المشرفِ للأمة

08 يوليو 2022 . الساعة 20:57 بتوقيت القدس
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جرى اتصال هاتفي بين كل من الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس  إسماعيل هنية وتبادلا التهنئة والأدعية، بمناسبة يوم الحج الأكبر وإشراقةِ عيد الأضحى السعيد.

وأكد الريسوني دعم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لحركة حماس ولجهادها البطولي المشرف للأمة العربية والإسلامية، مع التقدير الكبير لتضحياتها وتضحيات الشعب الفلسطيني وسائر منظماته المجاهدة، في مواجهة الاحتلال والعدوان الصهيوني. 

كما أكد الريسوني ثقته الراسخة في قيادة الحركة وصمودها وتدبيرها الرشيد لمتطلبات المعركة ضد العدو وحلفائه الدوليين والمحليين.

بدوره ثمن هنية  حديث الريسوني، وأبلغه شكر حركته لمواقف الاتحاد الثابتة من القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية الأقصى والقدس الشريف. 

وختم الريسوني وهنية مكالمتهما بتجديد العهد والعزم على مواصلة السير على طريق المقاومة والتحرير، حتى تحقيق النصر بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #هنية #الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين #الريسوني

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