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899 ألف حاج أدوا ركن الحج الأعظم بعرفات

08 يوليو 2022 . الساعة 19:05 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الجمعة، أنّ إجمالي أعداد الحجاج لهذا الموسم بلغ 899 ألفا و353 حاجًا، منهم أكثر من 700 ألف حاج من خارج المملكة. 

ويحسب إحصاءات الهيئة، فقد بلغت نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية (21.4٪)، أما نسبة حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت (53.8٪)، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (13.2٪)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا (11.6٪)، وفق موقع (روسيا اليوم).

وفيما يخصّ الخدمات الأمنية، فقد بلغ عدد مراكز الشرطة في الموسم (38) مركزًا، بينما وصل عدد مراكز المرور إلى (223) مركزًا لتسهيل تدفق أفواج الحجاج في مكة وبين مشاعر الحج، في حين بلغ عدد مراكز الضبط الأمني على مداخل مكة (114) مركزا، بينما وصل عدد مراكز الدفاع المدني إلى (220) مركزا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#السعودية #يوم عرفة #حج2022

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