مفاوضات بشأن إنشاء نظام دفاع جوي مشترك بين روسيا وقرغيزستان

أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بإجراء محادثات بشأن إنشاء نظام دفاع جوي مشترك مع قرغيزستان.

وتمّ نشر المرسوم الرئاسي بهذا الخصوص، والذي وقعه الرئيس بوتين، في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

وجاء فيه: "أكلف وزارة الدفاع الروسية، بمشاركة وزارة الخارجية الروسية، بإجراء مفاوضات مع الجانب القرغيزي، وعند التوصل إلى اتفاق، التوقيع على الاتفاقية المذكورة، والسماح بإدخال تعديلات لا تحمل طابعاً أساسياً على المسودة المعتمدة من قبل الحكومة الروسية".

وصادقت الحكومة الروسية، في وقتٍ سابق هذا الشهر، على مشروع الاتفاقية الروسية القرغيزية حول إنشاء نظام دفاع جوي مشترك. وتمّ تنسيق هذه الوثيقة من قبل وزارتي الدفاع والخارجية والهيئات الفيدرالية الروسية الأخرى، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن محتوى الوثيقة مع الجانب القرغيزي.

وجاء في مسودة الاتفاقية أنه "بهدف إصلاح نظام الدفاع الجوي في المنطقة، يقوم الطرفان بإنشاء" نظام دفاع جوي روسي قرغيزي مشترك يعدّ جزءاً من النظام الموحد للدفاع الجوي لبلدان رابطة الدول المستقلة.

وتعدّ قرغيزستان جزءاً من منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم روسيا إلى جانب أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان وطاجيكستان.

ويُشار إلى أنّ الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أكد في 22 أيار/مايو الفائت أنّ المنظمة لديها ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة من توسّع "الناتو".

المصدر / وكالات