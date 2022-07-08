الكشف عن مقبرة جماعية لجنود مصريين في فلسطين المحتلة

كشف تقرير لملحق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية اليوم الجمعة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دفنت جثث عشرات الجنود المصريين من قوات "الكوماندوز" المصرية والذين استشهدوا خلال حرب عام 1967 في مقبرة جماعية قرب اللطرون، حيث جاؤوا كقوة مساندة للقوات الأردنية.

وقالت الصحيفة إن جثثهم مدفونة تحت ما أصبح اليوم موقفًا للسيارات في متنزه "ميني يزرائيل" في منطقة اللطرون التي احتلت خلال الحرب المذكورة، وهجر سكان قراها الثلاث المشهورة: عمواس ويالو والمجدل.





وتابعت أنه في حزيران 1967، اندلعت معركة دامية في المنطقة، مشيرة إلى أنه في ذلك اليوم استشهد حوالي 100 جندي مصري، حيث تم التخلص من الجثث بدفنها في مقبرة جماعية قرب اللطرون.

وبحسب شهادة أحد الإسرائيليين الذين استوطنوا في المنطقة فإن الجثث التي دفنت في المقبرة الجماعية هي لجنود احترقت أجسادهم ويصل عددهم إلى 70 جنديًا، حيث نقل التقرير عن زئيف بلوخ، وهو جندي إسرائيلي سابق في جيش الاحتلال، قوله للصحيفة، إن جثامين نحو 70 جنديًا من الكوماندوز المصري، وربما عشرات الجثامين لجنود مصريين آخرين، دفنوا في هذا الموقع، ولا أحد يعلم عن ذلك، وقد كان بلوخ خلال الحرب مسؤولاً عن هذه المنطقة، وأبقى هذا الأمر في سرّه لخمسين عامًا.

ووفقًا الجندي الإسرائيلي السابق، فإن "من تم إدخالهم ودفنهم في البئر كانوا جنود احترقوا، إذ إن المنطقة كانت مليئة بالأشواك أو الأعشاب العالية على ارتفاع متر ومتر ونصف، ولم تكن المنطقة مرزوعة أو مفلوحة وكانت الأشواك تشتعل بسرعة".

وأضاف: "قسم من جنود الكوماندوز المصريين كانوا في المكان واحترقوا في الموقع، حيث اشتعلت النيران بسبب العيارات النارية، ومن المحتمل أنه تم أيضاً وضع جنود إسرائيليين آخرين في نفس البئر ممن قتلوا خلال أعمال التمشيط التي قام بها الجيش".

وبحسب الصحيفة، فإن الرقابة العسكرية للحتلال منعت النشر حول القضية منذ أكثر من 55 عامًا، حيث تعاون الجنود الذين شاركوا في المعركة مع الرقابة وأبقوا المعلومات عن القضية في سرّهم حتى اليوم.