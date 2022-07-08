لليوم 189 يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الإحتـلال

يواصل الأسرى الإداريون، اليوم الجمعة، مقاطعتهم لمحاكم الإحتـلال، لليوم الـ189 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري التي ينفذها الإحتـلال بحقهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وتشكل مقاطعة محاكم الإحتـلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الإحتـلال التي تحرص على تمرير قوانينها الظالم.

وغالبا ما تتخذ سلطات الاحتـلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

المصدر / فلسطين أون لاين