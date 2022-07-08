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اكتمال وصول حجاج فلسطين إلى مشعر عرفات

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بالصور اكتمال وصول حجاج فلسطين إلى مشعر عرفات

08 يوليو 2022 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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اكتمال وصول حجاج فلسطين إلى مشعر عرفات

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله، نائب رئيس بعثة الحج حسام أبو الرب، اليوم الجمعة، اكتمال وصول حجاج فلسطين إلى مشعر عرفات.

وأوضح أبو الرب في تصريحات صحفية، أنه تم تخصيص ما مجموعه 72 حافلة لحجاج المحافظات الشمالية/ الضفة، و26 حافلة حمولة، 50 شخصا لحجاج المحافظات الجنوبية/ غزة.


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وكان وزير الاوقاف برام الله، رئيس بعثات الحج الشيخ حاتم البكري، أعلن امس، عن استكمال الاستعدادات كافة، لتصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

وأكد أن الوزارة وضعت خطة وعظية وارشادية تخص يوم عرفة بما في ذلك خطبة عرفة، وان هناك فرقا وطواقم عمل مختلفة ستعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة المختلفة من خلال لجنة عليا للمتابعة والإشراف.


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ويبلغ عدد حجاج دولة فلسطين لموسم الحج الحالي هو الأول بعد انقطاع عامين متواصلين، بسبب جائحة "كورونا"، نحو 3100 حاج وحاجة، 1200 منهم من المحافظات الجنوبية (غزة)، والباقي من المحافظات الشمالية (الضفة).


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المصدر / فلسطين أون لاين
#صعيد عرفات #مشعر عرفات

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