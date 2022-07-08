أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي متأثرا بإصابته عقب إطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي.

وتعرض آبي لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في نارا (غرب)، لم يظهر بعدها أي مؤشرات حيوية، حسبما نقلت قناة "ان اتش كيه".

شاهد | لحظة إطلاق النار وإصابة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أثناء إلقائه خطابا في فعالية في مدينة نارا pic.twitter.com/NEuJRKn249 — فلسطين أون لاين (@pl24online) July 8, 2022

وكان شينزو آبي (67 عامًا) يلقي خطابا في تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة، الأحد المقبل.

من جهتها، أعلنت إدارة مستشفى نارا الجامعي حيث كان يتلقى آبي العلاج أن الأخير كان ينزف بشدة بسبب جرح في قلبه ولم تنجح محاولات إنقاذه.

وأوضحت أن رئيس الوزراء السابق خضع لعملية نقل دم مكثفة كجزء من الجهود المبذولة لإنقاذ حياته، وفق وسائل إعلام يابانية.

من جهته، قال رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا "إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها الأحد المقبل"، عقب اغتيال آبي.

وشدد على أن حكومته "ستستمر في ضمان سلامة المشاركين في الحملات الانتخابية".

وتابع: "أدعو المواطنين أن يفكروا أيضا في كيفية حماية ديمقراطيتنا".

وأكدت وزارة الداخلية اليابانية قبيل إعلان وفاة آبي أنه "لا توجد خطة لتأجيل أو تغيير موعد انتخابات مجلس الشيوخ بعد غد الأحد"، وفق تقارير إعلامية.

وتولى شينزو آبي منصب رئيس وزراء اليابان لأطول فترة في تاريخ البلاد، قاد خلالها إصلاحات اقتصادية طموحة وأرسى علاقات دبلوماسية أساسية وتصدى لفضائح.

المصدر / وكالات