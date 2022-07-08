يوم الحج الأكبر.. مليون حاج يقفون بصعيد عرفات

يقف حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة 1443 هـ بصعيد عرفات في يوم الحج الأكبر، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة في أول موسم للحج بعد جائحة كورونا، بعدما توافدوا أمس إلى مشعر منى قرب مكة المكرمة لقضاء يوم التروية.

وبدءا من شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة، يبدأ حجاج بيت الله الحرام في التدفق إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفة.

وتؤدى المناسك هذا العام وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة في أول موسم للحج بعد عامين من انتشار جائحة كورونا، ومن أبرز تلك الإجراءات تعقيم المسجد الحرام 12 مرة يوميا.

وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.

والحج هذا العام، الذي اختير المشاركون فيه بالقرعة، هو أكبر بكثير من الموسمين السابقين في عامي 2020 و2021 ولكنه لا يزال أصغر من الأوقات العادية.

#صور| جانب من تفويج حجاج فلسطين إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. pic.twitter.com/sJHlMeyLoW — فلسطين أون لاين (@pl24online) July 8, 2022

المصدر / وكالات