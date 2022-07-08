"غانتس" يتحدث عن جهود لإتمام صفقة تبادل مع غزة

أوردت مصادر إعلامية تصريحات لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "بيني غانتس" كشف عن فيها "عمل حكومته على صفقة تبادل "لإعادة الجنود المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح سجناء".

وذكرت قناة الجزيرة القطرية أن الوزير الإسرائيلي لم يضف أي تفاصيل أخرى بشأن طبيعة الصفقة المتوقعة، ولا عدد الأسرى الفلسطينيين الذين توافق "إسرائيل" على الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح جنودها المعتقلين في غزة لدى كتائب القسام.

وهذه المرة الأولى التي يصرح فيها مسؤول إسرائيلي رفيع، بالعمل على صفقة تبادل مع المقاومة منذ إعلانها عن أسر الإسرائيليين الأربعة.

وقبل أيام، عرضت كتائب القسام مشاهد لأحد جنود الاحتلال الأسرى لديها، تأكيدًا لما أعلنته قبل ذلك بيوم عن تدهور حالته الصحية.

وأظهرت المشاهد الجندي الأسير هشام السيد وهو ممدد على سرير في حالة إعياء ويتنفس عبر أنبوب أوكسجين.

وعرضت كتائب القسام أيضا بطاقات هوية للأسير تتضمن تاريخ ميلاده ورقمه العسكري.

وتحتجز كتائب القسام 4 جنود إسرائيليين في قطاع غزة، بينهم جنديان أسرا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، وهما "شاؤول آرون وهدار غولدن".

أما الجنديان الآخران -وهما أبراهام منغستو وهشام السيد، وكلاهما يحمل الجنسية الإسرائيلية- فقد دخلا غزة في ظروف غير واضحة.

وقالت صحيفة "معاريف" إن ناشطين إسرائيليين يطالبون الحكومة بتزويد عائلات الأسرى بمعلومات موثوقة عن حالة أبنائهم المحتجزين لدى حماس.

المصدر / وكالات