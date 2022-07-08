عباس يلتقي بوزير حرب الاحتلال "غانتس" في رام الله

التقى رئيس السلطة محمود عباس، مساء الخميس، وزير حرب الاحتلال "بيني غانتس"، وذلك بمقر المقاطعة بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الشؤون المدنية بالسلطة وعضو اللجنة المركزية لفتح حسين الشيخ إن عباس أكد خلال اللقاء مع غانتس "على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة ووقف الاجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع".



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وأكد عباس _وفقا للشيخ_ على أهمية تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي هي محل ترحيب من جانبنا "الاحتلال والسلطة".

في حين ذكرت مصادر عبرية أن اللقاء شدد على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين الطرفين ومنع أي خطوة من شأنها زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة.

ويأتي لقاء عباس غانتس في ظل تصاعد أعمال المقاومة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، خاصة في مخيم جنين الذي ودع الأربعاء الماضي الشهيد رفيق رياض غنام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جَبَعْ، بجنين.

المصدر / فلسطين أون لاين