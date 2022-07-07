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البرازيل تتوقع محصولًا قياسيًا من القمح في 2022

07 يوليو 2022 . الساعة 22:23 بتوقيت القدس
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كشف مسح نشرته شركة التموين الوطنية في البرازيل اليوم الخميس عن توقعات بأن تحصد البلاد محصولا قياسيا من القمح يبلغ تسعة ملايين طن في 2022 إذ يزرع المزارعون هذا المحصول في أكبر مساحة من الأراضي في 32 عاما.

وزرعت البرازيل بالفعل نحو 65 بالمئة من المساحة المخصصة للقمح هذا الموسم، وهي تقدر بنحو 2.9 مليون هكتار (7.166 مليون فدان). وقام المزارعون المحليون بتوسيع مساحة الأفدنة بنحو 6.6 بالمئة بما يقل عن مستوى عام 1990 الذي كان عند 3.28 مليون هكتار.

وتوقعت الشركة في السابق زيادة المحصول بنسبة 10.3 بالمئة عن الموسم السابق إلى ثلاثة أطنان من القمح لكل هكتار. ووفقا لبيانات الشركة، سجل محصول القمح في 1990 طنا لكل هكتار.

المصدر / وكالات
#البرازيل #القمح #المزارعون

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