بعد تحليق 14 ساعة.. مسافرون يفاجئون بثقب كبير في طائرتهم

فوجئ مسافرون على متن طائرة تابعة لشركة "طيران الإمارات" بوجود ثقب كبير على جانبها الأيمن، بعد وصولهم إلى بريزبين في أستراليا.

وبعد رحلة دامت 14 ساعة، في الأول من يوليو الجاري، ذهل الركاب من أن الطائرة التي حلقت بهم وهي من نوع " إيرباص A380" كانت تعاني من ثقب كبير حصل نتيجة عطل فني.

وتكشف صور الطائرة، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الثقب الذي نجم عن كسر في الإطار بسبب "عطل فني" خلال الرحلة، بحسب شبكة أخبار "سي أن أن" نقلا عن شركة الطيران.

أحد الركاب نشر صورا للطائرة على موقع التغريدات تويتر وكتب يقول: "كان الأمر مرعبا للغاية".

وكتب أندرو موريس، وهو أستاذ اللغة الإنكليزية في جامعة لوبورو بالمملكة المتحدة: "طاقم الطائرة كان يعلم أن شيئًا خطيرًا ربما حد"، ثم تابع: "بعد فترة وجيزة، استأنفوا العمل، بشكل عادي، لقد كان سلوكهم الهادئ مطمئنًا، ربما كانوا يعلمون أن الأمر لم يكن كارثيًا".

وبينما ليس من الواضح بالضبط المدة التي كانت فيها الطائرة في الجو عند حدوث المشكلة، تشير بعض التقارير إلى أنه ربما كان قد مضى حوالي 45 دقيقة على الرحلة، مما يعني أن الثقب كان موجودا لأكثر من 13 ساعة من التحليق في السماء.

وأفاد موقع الطيران التجاري، أفييشن هيرالد، أن الطاقم أبلغ مراقبي الحركة الجوية في مطار بريزبين بالوضع.

وأصدرت شركة طيران الإمارات في وقت لاحق بيانا أكدت فيه أن الثقب لم يؤثر على "جسم الطائرة أو هيكلها".

وجاء في البيان: "تعرضت طائرتنا رقم EK430 التي كانت تقلع من دبي إلى بريزبين في الأول من يوليو لخلل فني".

ثم تابع البيان "أحد إطارات الطائرة البالغ عددها 22 تمزق أثناء الرحلة الجوية، مما تسبب في تلف جزء صغير من الانسيابية الهوائية، وهي اللوحة الخارجية للطائرة".

ومضت شركة الطيران لتؤكد أن الطائرة هبطت بسلام في أستراليا، وأن الركاب نزلوا كما كان مقررا.

ومنذ ذلك الحين تم إصلاح الأضرار التي لحقت بالجزء الخارجي من الطائرة ذات الجسم العريض، يقول البيان.

وأضافت طيران الإمارات: "تم استبدال القطعة بالكامل وفحصها وإجازتها من قبل المهندسين، وإيرباص، وجميع الجهات ذات الصلة".

المصدر / وكالات