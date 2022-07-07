تعرف على تفاصيل مقتل 7 أفراد من أسرة واحدة في مصر

لقي 7 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم في حادث سير بطريق أسيوط - سوهاج الصحراوي، بالقرب من مدخل مركز جهينة بمحافظة سوهاج المصرية.

ووفق إعلام مصري، نقلا عن هيئة الإسعاف تلقت الأخيرة بلاغا بوفاة 7 أفراد ينتمون لأسرة واحدة على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز جهينة، ومن فورها انتقلت سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى مستشفى جهينة الأقرب للحادث.

وتبين أن الاسرة المكونة من أب وأم و5 أبناء المتوفين هم: الدكتور الحسيني محمد عبد النعيم، وزوجته فاتن عبد النعيم، وأولاده الخمسة محمود ومحمد وأحمد ويزن ورحمة الحسينى محمد، وجميعهم من محافظة من مركز أرمنت - محافظة الأقصر، كانوا يستقلون سيارة ملاكي، اصطدمت بسيارة أخرى على الطريق ما أدى إلى وفاة الأسرة بالكامل، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت مصادر إعلامية أن الأسرة كانت في طريقها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

المصدر / وكالات