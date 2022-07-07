الاتحاد الأوروبي يرفض طرد الاحتلال سكان مَسافر يطّا

قال سفن كون فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، الخميس، إن طرد (إسرائيل) لتجمعات فلسطينية من أجل إجراء تدريبات عسكرية، هو إجراء "غير قانوني".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب زيارة قام بها ممثل الاتحاد الأوروبي، وممثلي وسفراء دول الاتحاد لدى فلسطين، لمنطقة مَسافر يطّا جنوبي الضفة.

وقال إن القرار الإسرائيلي بتهجير السكان في مَسافر يطّا "غير قانوني، ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "نحن هنا اليوم لمعرفة الوضع، بعد قرار محكمة إسرائيلية تهجير سكان المنطقة".

وتابع: "التراجع عن قرار طرد السكان، لن يكون إلا بقرار سياسي إسرائيلي".

وقال: "نتابع باهتمام زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية، ونأمل أن يكون هناك ضغط على (إسرائيل) للإيفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين".

وذكر أن السفراء والممثلين سينقلون لعواصم بلادهم معاناة السكان في مَسافر يطّا، مضيفا: "علينا دعمهم بتوفير الطاقة والغذاء والمياه والمأوى".

وفي 4 مايو/أيار الماضي صادقت محكمة الاحتلال "العليا" الإسرائيلية على إخلاء الفلسطينيين الذين يسكنون في مَسافر يطّا وهو ما جعل نحو 1200 شخص، من بينهم 580 طفلًا، عرضة لخطر الإخلاء والتهجير الوشيكين من مناطق سكناهم.

المصدر / فلسطين أون لاين