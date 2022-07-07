200 مستوطن اقتحموا "الأقصى" اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وفي التفاصيل، اقتحم 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعاتٍ متتالية، من بينهم طلاب معاهد دينية توراتية وموظفون في حكومة الاحتلال، وأدوا صلواتٍ وطقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في الباحات.

وأمّنت عناصر شرطة الاحتلال الحماية للمستوطنين خلال جولاتهم من "باب المغاربة" وحتى "باب السلسلة".

وفي سياق هجمتها المسعورة على المقدسيين، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى المقدسي نشأت دوابشة من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، كما استدعت الفتى نصرالله إياد الأعور للتحقيق، عقب اقتحام منزله.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الشاب محمد موسى عودة، بشرط الحبس المنزلي حتى يوم السبت القادم وكفالة مالية، وهو من بلدة سلوان.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت بشكلٍ كبير من حملات الاعتقال التي استهدفت المقدسيين بكافة شرائحهم، حيث رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى 1900 حالة اعتقال لفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين