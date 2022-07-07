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هل هناك علاقة بين مشاهدة التلفزيون وأمراض القلب.. دراسة علمية تُجيب

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هل هناك علاقة بين مشاهدة التلفزيون وأمراض القلب.. دراسة علمية تُجيب

07 يوليو 2022 . الساعة 15:17 بتوقيت القدس
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كشف دراسة علمية جديدة عن وجود علاقة بين مشاهدة التلفزيون وأمراض القلب.

وتهدد مشاهدة التلفزيون أكثر من 4 ساعات بمرض القلب.. هذا ما كشفته دراسة علمية جديدة أجرتها جامعة كامبريدج، موضحة أنه من الممكن تجنب حدوث أكثر من حالة واحدة من بين كل 10 حالات إصابة بأمراض القلب، إذا شاهد المرء التلفزيون لفترة تقل عن ساعة في اليوم الواحد.

وحددت الدراسة عدداً من العوامل التي تزيد من خطر تدهور الصحة، أبزها: جلوس المرء أمام التلفزيون بعد تناول وجبة كبيرة في المساء، وتناوله مأكولات ومشروبات أخرى خفيفة أثناء المشاهدة. 

وأظهرت النتائج التي تم الحصول عليها على مدار 13 عاماً من المتابعة، أنه بالمقارنة مع مشاهدة التلفزيون لمدة تزيد على أربع ساعات يومياً، كانت هناك فرصة أقل بنسبة 16% للإصابة بأمراض القلب التاجية، في حال شاهد المرء التلفزيون لمدة تقل عن ساعة واحدة في اليوم، بغض النظر عن وجود مخاطر وراثية لديه.

المصدر / وكالات
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