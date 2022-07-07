هشام قاسم: حرب "العصف المأكول" كشفت عن تطور نوعي في أداء إعلام المقاومة

أكد هشام قاسم، عضو قيادة إقليم الخارج في حركة "حماس"، أن "مرور الذكرى السنوية الثامنة على حرب "العصف المأكول" يكشف عن تطور نوعي في أداء إعلام المقاومة، التي قلبت ظهر المجنّ أمام قدرات الاحتلال المعهودة في مجال الحرب النفسية، لكن المقاومة فاجأته قبل وخلال المعركة برسائل إعلامية مركزة ومتواترة، استهدفت إرباك مستوياته السياسية والعسكرية، وضرب جبهته الداخلية".

وقال قاسم خلال تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "جرت العادة أن تباشر سلطات الاحتلال بالحرب النفسية ضد شعبنا الفلسطيني ضمن حملة متناسقة، ويلوذ الفلسطينيون بردّ الفعل ليس أكثر، لكن المقاومة في هذه الحرب أظهرت تفوّقاً كبيراً في قدرات الخطاب الإعلامي، وإدارة الحرب النفسية، وحركة الإعلام الجديد، واستطاعت أن تتفوق بصورة أقرب للمثالية في لغة الإنسان والمقاومة معاً".

وأضاف: إن "هذه المعركة شهدت استمرار المقاومة في تصدير رسائلها الإعلامية المؤثرة التي تنوعت في أشكالها ومضمونها وأهدافها بصورة شبه يومية، مما حدا بالعديد من المعلقين والخبراء الإسرائيليين للاعتراف بأن الاحتلال خسر الحرب النفسية مبكراً لصالح المقاومة، التي لم تأت قوة رسائلها الإعلامية من فراغ، بل تم إعدادها، وصوغ مضامينها بعناية، مما ترك أوضح الأثر على ما حلّ بالاحتلال من التخبط والإرباك، ومستوى الضعف الذي اعتور مجتمعه، وجبهته الداخلية".

وبين أن "النجاح الواضح لإعلام المقاومة، عاد للإدراك أن المعركة مع العدو ليست عسكرية بحتة، بل أمنية وإعلامية، تعتمد بدرجة كبيرة على صراع الأدمغة والعقول، وانطلاقاً من هذا الفهم العميق وإدراكاً لطبيعة المعركة مع العدو، اعتمدت المقاومة سياسة إعلامية تعتمد تضليل العدو، وإرباكه، وهو ما نجحت فيه أيّما نجاح".

المصدر / فلسطين أون لاين