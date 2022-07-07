"الشرطة" بغزة تُفرج عن "116" غارماً من أصحاب الذمم المالية

أفرج جهاز الشرطة في قطاع غزة، عن 116 غارماً من أصحاب الذمم المالية قبيل عيد الأضحى المبارك، بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي سياق متصل، أفرجت شرطة محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، عن "64" نزيلاً في نظاراتها من الغارمين أصحاب الذمم المالية.

وذكر المقدم أحمد صيام رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات الغارمين المتعسرين: أنه تم الافراج عن "64" غارماً من أصحاب الذمم المالية بعد دفع المبالغ المتراكمة عليهم بتبرع كريم من فاعلي الخير.

من جهة أخرى، أنهى مركز شرطة الشيخ رضوان بمحافظة غزة، ملفات "52 "موقوفاً غارماً من نظارته بعد دفع المستحقات المالية الخاصة بهم.

وأوضح مدير مركز شرطة الشيخ رضوان، المقدم أحمد فرينة، أن المركز أنهى ملفات 52 موقوفاً غارماً على ذمم مالية بتبرع من فاعلي الخير، والتي بلغت "12" ألف و"800" شيكل مبيناً أنه تم إنهاء ملفاتهم والإفراج عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين