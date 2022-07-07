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الحكم المحلي تدعو المواطنين لضرورة ذبح الأضاحي في المسالخ

07 يوليو 2022 . الساعة 13:57 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الحكم المحلي تعميماً بضرورة توعية واعلام المواطنين بأهمية الذبح في المسالخ الخاصة بالبلديات لما له من مميزات صحية كبيرة.

وينص القرار الصادر عن وكيل الوزارة م. سمير مطير أنه ومع حلول عيد الأضحى المبارك وللحفاظ على حياة المواطنين ولضمان سلامة الذبيحة للاستهلاك الآدمي فإنه يجب الكشف البيطري قبل وبعد الذبح وذلك لضمان خلوها من الأمراض، واتباع الإجراءات القانونية السليمة، وللحد من ظاهرة الذبح العشوائي لما فيه خطورة على حياة المواطنين، ومن باب الحفاظ على الصحة العامة ونظافة المدينة.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة التعامل مع القصابين المؤهلين والمرخصين قانونياً لهذه المهنة، وعدم التعامل مع القصابين الجائلين غير المرخصين والذين لا تتوافر فيهم الكفاءة المهنية والأهلية والصحية.

وأشارت إلى التعامل السليم مع مخلفات الذبح، وعدم تعرض الذبائح للفساد السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للملوثات الخارجية كالأتربة ودخان عوادم السيارات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحكم المحلي #ذبح الأضاحي في المسالخ #مسالخ غزة للأضاحي

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