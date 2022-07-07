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مستوطنون يعتدون على عائلة الهريني بمسافر يطا

07 يوليو 2022 . الساعة 12:55 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتدت مجموعة من المستوطنين اليوم الخميس، على عائلة الهريني في منطقة بيرين بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأكد منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة لجدار والاستيطان راتب الجبور، خلال تصريحات صحفية، أن مجموعة من مستوطني مستوطنة "عتنائيل" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، هاجموا عائلة المواطن إبراهيم الهريني وأولاده في منزلهم في منطقة بيرين، ودار عراك مع المستوطنين الذين هاجموا المواطنين بشكل مفاجئ.

ومسافر يطا هي عبارة عن مجموعة من 19 قرية فلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، تقع بين 14 و24 كم جنوب مدينة الخليل. داخل حدود بلدية يطا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنون #مسافر يطا #عائلة الهريني

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