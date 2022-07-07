فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكشف عن صراع بين ميسي ومبابي حول هذا السبب

"القدس الدولية" تُحذّر من استمرار الحفريات أسفل "الأقصى"

الحكم المحلي تدعو المواطنين لضرورة ذبح الأضاحي في المسالخ

مستوطنون يعتدون على عائلة الهريني بمسافر يطا

الاحتلال يواصل عزل أسير فلسطيني منذ أكثر من عامين

"حماس": المقاومة الشاملة هي السبيل لردع الاحتلال

هيئة الأسرى: قلقٌ كبيرٌ على حياة المضربَين عواودة وريّان

يمضغون الكلام وبايدن عنهم بمعزل

"سعدية" أول حكم فلسطينية للساحرة المستديرة في الملاعب العالمية

بعد طول انتظار.. صرف 350 شيقلًا فقط لمنتفعي الشؤون الاجتماعية

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

تقرير عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ودعوات للحشد فجر "عرفة"

07 يوليو 2022 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، مُنفّذين جولات استفزازية في باحاته.

يأتي ذلك وسط دعوات لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى يوم غدٍ قبل عيد الأضحى المبارك.

وتتواصل الدعوات المقدسية لإحياء فجر وجمعة يوم عرفة غدًا، الموافق 8 يوليو، في المسجد الأقصى المبارك.

وأهابت الدعوات بالمواطنين للحشد والمشاركة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة، في المسجد الأقصى يوم عرفة، مشددة على ضرورة الرباط والاعتكاف فيه، للتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #المستوطنين #تهويد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة