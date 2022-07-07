اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، مُنفّذين جولات استفزازية في باحاته.

يأتي ذلك وسط دعوات لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى يوم غدٍ قبل عيد الأضحى المبارك.

وتتواصل الدعوات المقدسية لإحياء فجر وجمعة يوم عرفة غدًا، الموافق 8 يوليو، في المسجد الأقصى المبارك.

وأهابت الدعوات بالمواطنين للحشد والمشاركة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة، في المسجد الأقصى يوم عرفة، مشددة على ضرورة الرباط والاعتكاف فيه، للتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية.

المصدر / فلسطين أون لاين