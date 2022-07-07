حصيلة.. 14.3 مليون تعداد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والعالم

كشفت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء لدى السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن تعداد الفلسطينيين في العالم، بلغ 14.3 مليون شخص منتصف العام الحالي.



وأوضح "المركزي للإحصاء" في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أن من بين هذا العدد "نحو 5.35 مليون فلسطيني في دولة فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، 2.72 مليون ذكر، و2.63 مليون أنثى".

وبين "أن عدد سكان الضفة يبلغ حوالي 3.19 مليون نسمة، منهم 1.62 مليون ذكر، و1.57 مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة بحوالي 2.17 مليون نسمة، منهم 1.10 مليون ذكر، و1.07 مليون أنثى".



ويلاحظ التقرير انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر إلى حوالي 3 بالمئة في فلسطين، بواقع 4 بالمئة في الضفة الغربية، و3 بالمئة في قطاع غزة.

وقدّر نسبة الأفراد في الفئة العمرية (0-14 سنة) في منتصف العام 2022 بحوالي 38 بالمئة من مجمل السكان في فلسطين، بواقع 36 بالمئة في الضفة الغربية و41 بالمئة في قطاع غزة".



كما أشارت التقديرات المبنية على نتائج مسح القوى العاملة عام 2021 والتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، إلى انخفاض في متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5 أفراد عام 2021 مقارنة بـ5.8 فرد عام 2007.

وبلغ معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة في العام 2021، 26 بالمئة في فلسطين، بواقع 16 بالمئة في الضفة الغربية، و47 بالمئة في قطاع غزة.



وانخفض متوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية إلى 4.7 فرد عام 2021، مقارنة مع 5.5 فرد عام 2007، وفي قطاع غزة انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.6 فرد في العام 2021، مقارنة مع 6.5 في العام 2007.



المصدر / فلسطين أون لاين