فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

200 مستوطن اقتحموا "الأقصى" اليوم

جونسون يعلن استقالته بشكل رسمي من رئاسة حزب المحافظين

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

الاحتلال يفرج عن مقدسي بعد نحو 7 سنوات من الأسر

"العودة" يتناول بمجلس حقوق الإنسان سياسة التمييز لدى الاحتلال

هل هناك علاقة بين مشاهدة التلفزيون وأمراض القلب.. دراسة علمية تُجيب

اللجنة القانونية في التشريعي: إنشاء "ديوان الجريدة الرسمية" مخالف للقانون

ثوابت "حماس" والثورة الجزائرية تتلاقيان تحت مظلة لاءات بومدين الأربع

غانتس: عقدنا 150 اجتماعا أمنيا مع الدول العربية منذ توقيع اتفاقيات التطبيع

هشام قاسم: حرب "العصف المأكول" كشفت عن تطور نوعي في أداء إعلام المقاومة

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

حصيلة.. 14.3 مليونًا تعداد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والعالم

07 يوليو 2022 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
...
القدس المحتلة (أرشيف)

كشفت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء لدى السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنّ تعداد الفلسطينيين في العالم، بلغ 14.3 مليون شخص منتصف العام الحالي.

وأوضح "المركزي للإحصاء" في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أنّ من بين هذا العدد "نحو 5.35 مليون فلسطيني في دولة فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، 2.72 مليون ذكر، و2.63 مليون أنثى".

وبين "أن عدد سكان الضفة يبلغ حوالي 3.19 مليون نسمة، منهم 1.62 مليون ذكر، و1.57 مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة بحوالي 2.17 مليون نسمة، منهم 1.10 مليون ذكر، و1.07 مليون أنثى".

ويلاحظ التقرير انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر إلى حوالي 3 بالمئة في فلسطين، بواقع 4 بالمئة في الضفة الغربية، و3 بالمئة في قطاع غزة.

وقدّر نسبة الأفراد في الفئة العمرية (0-14 سنة) في منتصف العام 2022 بحوالي 38 بالمئة من مجمل السكان في فلسطين، بواقع 36 بالمئة في الضفة الغربية و41 بالمئة  في قطاع غزة".

كما أشارت التقديرات المبنية على نتائج مسح القوى العاملة عام 2021 والتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، إلى انخفاض في متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، حيث انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5 أفراد عام 2021 مقارنة بـ5.8 فرد عام 2007.

وبلغ معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة في العام 2021، 26 بالمئة في فلسطين، بواقع 16 بالمئة في الضفة الغربية، و47 بالمئة في قطاع غزة.

وانخفض متوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية إلى 4.7 فرد عام 2021، مقارنة مع 5.5 فرد عام 2007، وفي قطاع غزة انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.6 فرد في العام 2021، مقارنة مع 6.5 في العام 2007.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#عدد الفلسطينيين #عدد السكان #تعداد #حصيلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة