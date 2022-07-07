"الاستئناف" بغزة تُؤيد حكمًا بالإعدام في قضية "أبو سحلول"

أصدرت محكمة الاستئناف في قطاع غزة، اليوم الخميس، حكمًا بالإجماع بمعاقبة المتهم (م/ح) بالإعدام شنقًا حتى الموت، وذلك عن تهم القتل قصدًا وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.

وكان المتهم، قَتَل قصدًا المواطن محمد حامد أبو سحلول بتاريخ (26/09/2019) وذلك بأن بيت النية على قتله وأعد العدة لذلك سلاح من نوع كلاشنكوف ولثام وجه مما أدى إلى قتله بشكل مباشر كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق، وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

يُذكر أن محكمة أول درجة قضت حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم وذلك عن كافة التهم المسندة إليه بلائحة الاتهام.

وبعد صدور الحكم المستأنف، فإنّ الحكم واجب الطعن بالنقض بحكم القانون طبقًا لنص المادة (350) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة (2001) م.

المصدر / فلسطين أون لاين