"حماس" تهنئ حركة الأحرار بذكرى انطلاقتها الـ15

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، حركة الأحرار الفلسطينية، وأمينها العام خالد أبو هلال، وكوادرها وأعضاءها، بالذكرى الـ15 لانطلاقتها.



وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، في تصريح صحفي، إن "انطلاق حركة الأحرار مثّل إضافة فاعلة للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وساهم في الفعل النضالي الوطني ضد الاحتلال".



وأضاف: أن "حماس تقدر الحضور الوطني الواضح لحركة الأحرار في مسيرة العمل الوطني، ومقاومة الاحتلال الصهيوني".



وأكد حرص "حماس" على "تطوير العمل الوطني المشترك مع الكل الوطني الفلسطيني، لتحقيق أهداف شعبنا بالدفاع عن المقدسات، وإكمال مشوار التحرير والعودة".



و"الأحرار الفلسطينية" تعتبر أحد الأجنحة المقاومة على الساحة الفلسطينية، وقد تم تبديل اسمها من "فتح الياسر" إلى "الأحرار".

المصدر / فلسطين أون لاين