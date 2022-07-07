احذر.. مكيفات الهواء تصدر بكتيريا خطيرة تعرضك للخطر

مع اشتداد درجات الحرارة، فإن مكيف الهواء لا غنى عنه، لكن هل تعلم أن المكيف قد يساهم في تكاثر بكتيريا خطيرة؟

فقد أعلنت الطبيبة الروسية أولغا بيريفالوفا، أنه إذا لم ينظف مكيف الهواء بصورة دورية، فيمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض خطير، وفق ما ذكر موقع (روسيا اليوم).

ما خطورة مكيفات الهواء في المكاتب على الصحة؟

وتشير الطبيبة، إلى أن هناك بكتيريا خطيرة تتكاثر في مرشحات أجهزة تكييف الهواء، أي أن مكيفات الهواء القديمة يمكن أن تصبح مكانا مثاليا لتكاثر البكتيريا المرضية. ويؤدي استخدام هذه المكيفات إلى الإصابة بداء الفيالقة (حمى الفيلق) المُعدي، الذي يشبه مرض التهاب الأجزاء العليا من الجهاز التنفسي، وأحيانا يسبب التهابا رئويا حادا.

وتقول، "يعتقد الأشخاص الذين طوال فترة الصيف يتواجدون في مكاتب مكيفة، أنهم يعطسون ويسعلون، بسبب إصابتهم بفيروسات دولابية أو حتى متحور (أوميكرون)، ولكن في الواقع إن البيئة داخل مرشحات مكيف الهواء هي رطبة ودافئة، ملائمة جدا لتكاثر بكتيريا الفيلقية".

وتضيف "ما يعني أن المكيفات التي لا يتم تنظيفها بين فترة وأخرى، تطلق هواء مشبعا بهذه البكتيريا، وبما أن مستوى منظومة المناعة يختلف من شخص إلى آخر، فيُلاحظ انتشار داء الفيالقة صيفا".

وترى الطبيبة، أن أفضل طريقة للوقاية من هذا الداء، هي تنظيف مرشحات مكيف الهواء بصورة منتظمة، ويشمل حتى المكيفات في السيارات.

المصدر / وكالات