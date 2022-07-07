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اليابان تخطط لإنشاء مبنى للعيش على المريخ والقمر

07 يوليو 2022 . الساعة 05:14 بتوقيت القدس
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أعلنت قناة NHK التلفزيونية اليابانية، أن إحدى المهام الرئيسية للباحثين، هي توفير جاذبية مماثلة لجاذبية الأرض، داخل المبنى ضرورية للعيش فترة طويلة.

وتشير القناة، إلى أن علماء جامعة كيوتو تخطط بالتعاون مع شركة البناء Kajima اليابانية، لبناء مبنى يمكن استخدامه مستقبلا للعيش على كوكب المريخ والقمر.

ووفقا لمعلومات القناة، إحدى المهام الأساسية للباحثين هي توفير جاذبية مماثلة لجاذبية الأرض داخل المبنى، تسمح للعيش فترة طويلة. ويقترح الخبراء لحل هذه المشكلة، إنشاء مبنى دائري الشكل يدور حول محوره، حيث ستساعد قوة الطرد المركزي المتولدة بهذه الطريقة،على تكوين الجاذبية.

ويتراوح ارتفاع المبنى المفترض بين 200 و400 متر وقطره 200 متر. ويقترح الباحثون استخدام مواد البناء المنقولة من الأرض وكذلك الموارد الموجودة على سطح القمر والمريخ في إنشاء المبنى.

ويقول يوسيكي ياماشيتا، المتحدث باسم الجامعة، في حديث للصحفيين، "هذه الخطط ليست في مرحلة التنفيذ حاليا. ولكن من المهم جدا، أن تبدأ اليابان من الآن باستعراض ابتكاراتها في هذا المجال، لتكون سباقة ومتفوقة. لذلك سوف نواصل البحث في هذا المجال".

المصدر / وكالات
#المريخ #اليابان #القمر

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