لاعب منتخب الجزائر يقترب من الدوري المغربي

شرع العديد من نجوم المنتخب الجزائري بحسم مستقبلهم الكروي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على غرار حسين بن عيادة، الذي قرر مغادرة فريق النجم الساحلي التونسي، تزامناً مع نهاية عقده مع النادي.

وحصل "العربي الجديد" على معلومات تفيد بأن حسين بن عيادة حسم مستقبله بالانتقال إلى الدوري المغربي لكرة القدم عبر بوابة بطل الدوري وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا، الوداد الرياضي، بعد أن دخل في مفاوضات متقدمة مع الرئيس سعيد الناصري.

وكشفت المعلومات نفسها أن حسين بن عيادة منتظر في الدار البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل ترسيم انتقاله إلى الوداد المغربي، الذي يبحث عن خليفة لنجمه أشرف داري، الذي انتقل في الميركاتو الصيفي الحالي إلى بريست الفرنسي.

وقرر حسين بن عيادة اللعب في الدوري المغربي، رغم تلقيه الكثير من العروض الخليجية، على غرار عروض سعودية وقطرية، لكن اللاعب فضل الاستمرار في دوريات شمال أفريقيا، مع العلم أنه أصبح في المدة الأخيرة لاعباً أساسياً في تشكيلة المنتخب الجزائري، حيث يعتمد عليه المدرب جمال بلماضي كظهير أيمن.

المصدر / وكالات