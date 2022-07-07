الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورة مفاجئة تحاكي حربًا في غزة

أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مناورة عسكرية مباغتة في النقب تحاكي حربًا في قطاع غزة.

وذكرت القناة "11" الإسرائيلية، أن قيادة المنطقة الجنوبية أجرت مناورة في قاعدة "تساليم" العسكرية في النقب تحاكي معركة برية في قطاع غزة حيث جرى التدرب عبر ناقلات الجند المتطورة من طراز "النمر" ودبابات المركافا 4.

وجاء على لسان قائد المناورة قوله بأن المناورة جاءت بشكل مفاجئ حيث جرى استدعاء الجنود على عجل للمناورة، لافتًا إلى أن الحرب في قطاع غزة قد تكون مفاجئة ودون إنذار مسبق.

المصدر / فلسطين أون لاين