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تعرف على تفاصيل احتراق المحطة الفضائية الدولية خلال الـ5 أعوام القادمة!!

07 يوليو 2022 . الساعة 01:00 بتوقيت القدس
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أعلن مدير المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" دميتري ستروجوفيتس، أن الانخفاض الطبيعي في مدار المحطة الفضائية الدولية إلى الارتفاع الذي تحترق فيه سيستغرق 2-5 سنوات دون تعديل.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، كتب في موقعه في "Telegram" موضحا، تفقد المحطة يوميا في المتوسط حوالي 100 متر من ارتفاع مدارها، و"وفقا لحسابات خبراء شركة "إينيرجيا" سيستغرق انخفاض المحطة الفضائية الدولية إلى الارتفاع المذكور 2-5 أعوام استنادا إلى مستوى النشاط الشمسي".

ووفقا له، لا تملك البلدان الغربية وسائل لتعديل مدار المحطة الفضائية الدولية، ولم تنجح مركبة الشحن Cygnus الأمريكية في تعديل مدار المحطة إلا في المحاولة الثانية، لذلك "من دون الجانب الروسي لن تتمكن Cygnus من تعديل مدار المحطة، لذلك "فإن تصريحات أحد رواد الفضاء الأمريكيين السابقين، بأن شركائنا سيديرون محطة الفضاء الدولية من دون روسيا تبدو غبية".

 

المصدر / وكالات
#روسيا #المحطة الدولية #الأعوام الخمسة القادمة

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