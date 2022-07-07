لـ 45 عامًا.. شركة روسية تستثمر موقعاً سياحياً في اللاذقية

وقع مجلس مدينة اللاذقية السورية مع شركة "سينارا إنت" الروسية اليوم عقدا لاستثمار الموقع السياحي "جول جمال" بهدف إشادة مجمع سياحي من درجة 4 نجوم يتضمن أكثر من 300 غرفة فندقية.

ووقع عن مجلس مدينة اللاذقية رئيسه المهندس حسين خالد زنجرلي وعن شركة "سينارا إنت" المدير العام ديمتري أوبارين بمصادقة وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني.

وفي تصريح للصحفيين عقب التوقيع أكد الوزير مرتيني أن توقيع العقد يندرج في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وشعبيا وتفعيل مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وأشار مرتيني إلى أن الشركة الروسية قدمت جميع التسهيلات لإنجاح توقيع العقد الذي يتضمن نسبا من الدخل لصالح مجلس مدينة اللاذقية وسيسهم بتطور متسارع للقدوم السياحي من الجانب الروسي إلى سوريا خاصة مع وجود عدة شركات روسية تستثمر في القطاع السياحي السوري حيث سنشهد هذا الصيف افتتاح خمس منشآت فندقية جديدة وأخرى تم تأهيلها أو قيد التأهيل وذلك في دمشق وريفها وطرطوس وحلب واللاذقية.

بدوره أشار مدير عام شركة "سينارا إنت" إلى أن أغلب بلدان العالم أغلقت أبوابها بوجه السائح الروسي أما سوريا فهي الوحيدة التي ما زالت تشرع أبوابها أمامه، مبينا أنه تم بحث آفاق تطوير العمل في المجال السياحي بين البلدين وتشجيع السياحة الروسية وجاء العقد المبرم اليوم لتأكيد تطوير العمل السياحي بين الجانبين.

من جهته أوضح رئيس مجلس مدينة اللاذقية أن عقد استثمار موقع "جول جمال" تم وفق نظام الاستثمار "بي أو تي" لمدة 45 عاماً ومدة تنفيذ العقد 6 سنوات تبدأ من تاريخ توقيعه مضيفا: إن هذا العقد سيكون له انعكاس إيجابي على إيرادات مجلس المدينة وسيشجع السياحة الداخلية.

المصدر / وكالات