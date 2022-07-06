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للوقاية من الزهايمر.. هذه الأسماك لا ينبغي الإفراط في تناولها

06 يوليو 2022 . الساعة 23:53 بتوقيت القدس
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تعد الأسماك "غذاء الدماغ" بفضل احتوائها على نسبة عالية من "أوميغا 3"، لكن باحثين يحذرون من الإفراط في تناول بعض الأنواع منها، إذ قد يؤدي إلى الإصابة بالزهايمر.

وقال موقع "إكسبريس" البريطاني: "إن الأسماك عامة تحتوي على الزئبق، لكن بعضًا منها يحتوي على معدلات أعلى من هذا السم العصبي".

وأضاف: "إن استهلاك الكثير من عنصر الزئبق يمكن أن يجهد الدماغ، ما قد يؤدي إلى فقدان الذاكرة، العلامة الرئيسة للخرف".

وتقول منظمة الصحة العالمية: "إن استهلاك كمية صغيرة من هذا المركب يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطرة".

من جهته ذكر حسين عبده، الصيدلاني المشرف في "مديسين دايركت" البريطانية: "تحتوي أنواع معينة من الأسماك على نسبة عالية من الزئبق، والزئبق هو سم عصبي وُجد أنه سبب محتمل للتدهور المعرفي لدى البشر المعرضين له، لذلك من الممكن أن يساهم تناول الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق في الإصابة بالخرف".

وتابع: "من حسن الحظ أن خطر الإصابة بالزهايمر لا يرتفع إلا عند تناول قدر كبير من الأسماك عالية الزئبق على أساس منتظم، لذلك من المهم التعرف إلى أنواع الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من هذا المركب لتجنب الإفراط في تناولها".

وأكمل قائلًا: "الأسماك التي تحتوي على معدلات عالية من الزئبق غالبًا ما تكون من الأسماك المفترسة في المياه المالحة، مثل سمك أبو سيف وسمك القرش والماكريل".

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسماك #طعام #صحة الإنسان #زهايمر

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