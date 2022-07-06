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الاحتلال يؤجل محاكمة 7 مقدسيين ويستدعي محررًا للتحقيق

06 يوليو 2022 . الساعة 22:41 بتوقيت القدس
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أجلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، محاكمة ستة شبان مقدسيين، ومددت اعتقال آخر، واستدعت أسيرا محررا للتحقيق.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال أجلت محاكمة الشبان: إسماعيل محيسن، وخالد محيسن، وقاسم درباس، وعبد الله أبو ريالة، ومحمد هيثم مصطفى، ومحمد الرازم، من بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحلتة حتى الــ 20 من أيلول المقبل.

وأضاف أن محكمة الاحتلال قرّرت تأجيل محاكمة الشاب محمد زياد القنبر من بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة للمرة السادسة على التوالي، حتى الثامن عشر من تموز الجاري.

واستدعت سلطات الاحتلال الأسير المقدسي المحرر فؤاد القاق من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى للتحقيق معه غدا الخميس.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير القاق، خلال حزيران المنصرم بعد قضائه 4 سنوات ونصف السنة في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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