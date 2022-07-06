الاحتلال يطلق الرصاص الحي على منازل المواطنين بـ"مسافر يطا"

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص، اليوم الأربعاء، على منازل المواطنين في "مسافر يطا"، جنوبي الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، أن "قوات الاحتلال استهدفت بالذخيرة الحية منازل الفلسطينيين في تجمع خلة الضبع بمسافر يطا".

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الاستهداف "أدى إلى تضرر أسطح وجدران أربعة منازل من جراء إصابتها بشكل مباشر بالرصاص الحي، تعود لفلسطينيين من عائلة دبابسة، حيث سادت حالة من الخوف والفزع في صفوف الأطفال والنساء".

وأوضح أن "قوات الاحتلال تنفذ منذ أيام تدريبات بالذخيرة الحية في منطقة بئر القط، القريبة من تجمع الحلاوة، وفي محيط عدد من التجمعات السكنية في مسافر يطا المهددة بالهدم والتهجير".

وبين أن الاحتلال يحاول بهذه التدريبات "ترويع الأهالي وتهديد حياتهم، لدفعهم لترك تلك المناطق لصالح التوسع الاستيطاني".

ورفضت محكمة الاحتلال العليا، في القدس المحتلة، في 5 أيار/ مايو الماضي، التماسًا مقدمًا من أهالي 12 تجمعًا سكنيًا في قرى "مسافر يطا"، ضد قرار الاحتلال إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب أربعة آلاف فلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين