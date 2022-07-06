عودة عدد من قادة حماس إلى غزة

أعلنت حركة حماس، عودة عدد من أعضاء مكتبها السياسي، إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء .

وقالت حماس في بيان لها، إن قادة الحركة د. محمود الزهار و د. خليل الحية أعضاء المكتب السياسي للحركة، والأخ د. إبراهيم صلاح القيادي في الحركة، عادوا إلى أرض الوطن اليوم.

وذكر البيان، أن الزهار أنهى رحلة علاجية لجمهورية مصر العربية استمرت عدة أيام، بينما يعود الحية إلى غزة بعد مكوثه عدة أشهر في الخارج في إطار عمله رئيساً لمكتب العلاقات العربية والإسلامية بالحركة.

ولفت إلى زيارة الحية العديد من الدول العربية والإسلامية كان آخرها زيارة لبنان والمشاركة في المؤتمر القومي الإسلامي ثم جمهورية الجزائر الشقيقة إلى جوار رئيس الحركة إسماعيل هنية استجابة لدعوة فخامة الرئيس الجزائري للمشاركة في احتفالات الذكري الستين لاستقلال الجزائر.

وكان على رأس مستقبلي قادة الحركة العائدين، النائب في المجلس التشريعي الدكتور يونس الأسطل، وأعضاء المكتب السياسي للحركة في القطاع، غازي حمد وزكريا أبو معمر وعلي العمودي.

المصدر / فلسطين أون لاين