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"الصحفيين العرب" يرفض التقرير الأميركي بشأن الشهيدة أبو عاقلة

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"الصحفيين العرب" يرفض التقرير الأميركي بشأن الشهيدة أبو عاقلة

06 يوليو 2022 . الساعة 16:30 بتوقيت القدس
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رفض الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الأربعاء، تقرير الخبراء الأميركيين بخصوص فحص الرصاصة الإسرائيلية التي قتلت الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأكد الاتحاد في بيان له، أنه تقرير غير مهني، وهو تقرير سياسي وأمني منحاز لـ(إسرائيل).

وقال رئيس الاتحاد مؤيد اللامي، إن هذا التقرير المنحاز لـ(إسرائيل) يهدف إلى التهرب من تحميل (إسرائيل) مسئولية استهداف أبو عاقلة واغتيالها المتعمد.

وأعرب اللامي عن تضامن الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة مع الصحفيين الفلسطينيين في اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية خاصة ضد قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المؤسسات الإعلامية العربية والدولية كافة بمواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة للشهيدة أبو عاقلة وعدم إفلات الجناة من العقاب، مشددا على أن الاتحاد يجدد مطالبته بإجراء تحقيق دولي محايد وشفاف.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #شيرين أبو عاقلة

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