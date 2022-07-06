هنية يلتقي بقادة الجيش الجزائري وعدد من مستشاري الرئيس

اجتمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، مع قادة الجيش الجزائري وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية، بعد مشاركته على رأس من قيادة الحركة في احتفالات ذكرى استقلال الجزائر الـ(60).

ووصل هنية ووفد قيادة حماس إلى الجزائر مساء الأحد، بدعوة من الرئيس الجزائري، للمشاركة في احتفالات ذكرى الاستقلال الجزائري، إلى جانب عدد من رؤساء الدول.

وقالت حماس، إن مشاركة وفدها، التي جاءت بدعوة من الرئيس الجزائري، تعبر عن عمق العلاقة بين الجزائر وفلسطين، وتؤكد مدى اعتزاز المقاومة الفلسطينية بالدور الجزائري الداعم لفلسطين، ومكانة حركة حماس لدى القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الذي مثلت ثورته مصدر إلهام للأمة ولكل الأحرار على مستوى العالم.

وقال عضو قيادة إقليم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج الدكتور سامي أبو زهري إنّ الاحتفالات وجّهت رسالة القوة والهيبة وفاعلية الدور الجزائري.

وأوضح في تغريدة له على موقع تويتر أنّ حضور قادة المقاومة في احتفالات ذكرى الاستقلال الجزائري ذو مغزًى كبير وهي الرسالة الأبرز في الاحتفالات.

وأضاف: "‏هنيئًا للجزائر بهذه المناسبة ونحن مع الجزائر وبالجزائر وللجزائر.

مقام الشهيد

وصباح اليوم، زار هنية والوفد المرافق "مقام الشهيد"، وذلك ضمن برنامج زيارته الرسمية للجزائر.

وحسب بيان لحماس، فإن رئيس الحركة قرأ "الفاتحة" ترحمًا على أرواح شهداء الثورة الجزائرية المجيدة، ثم قام بزيارة لـ "متحف المجاهد".

وقال البيان، إن هنية استمع إلى شرح تفصيلي حول مختلف أجنحة هذا المتحف الذي يقدم تلخيصًا حول مختلف محطات مقاومة الشعب الجزائري البطل للاستعمار الفرنسي، والاستراتيجيات التي اتبعها الأمير عبد القادر الجزائري في المقاومة، والدور الكبير الذي لعبه جيش التحرير الوطني الجزائري في إطار هذه المقاومة للاستعمار الفرنسي.

وأشاد رئيس الحركة بتضحيات وصمود الشعب الجزائري ونضاله ضد الاستعمار، معبرًا عن تقديره لما استمع له وما شاهده من عظمة الجهاد ووحشية المستعمر.

وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة ينظرون إلى الثورة الجزائرية كمصدر إلهام نستمد منه القدوة والمَثَل في طريقنا نحو تحرير فلسطين.

لقاء حماس فتح

ولاحقاً، قال أبو زهري، إن وفدي حركتي حماس وفتح برئاسة هنية والرئيس محمود عباس؛ قد التقيا أمس الثلاثاء برعاية الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبّون، تقديراً للدور التاريخي للجزائر.

وأضاف أبو زهري في بيان صحفي، صدر عنه مساء اليوم، "هذا اللقاء يأتي تقديراً للدور التاريخي للجزائر الداعم للقضية الفلسطينية، وتعبيراً عن حرص الحركة على قوّة ومكانة الجزائر ودورها الرائد في الأمة".

















المصدر / فلسطين أون لاين