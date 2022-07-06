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تكشف ذعر الاحتلال وفشله

حماس: تصعيد حملة الاعتقالات في الضفة لن تكسر إرادة شعبنا ورموزه

06 يوليو 2022 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية " حماس "، اليوم الأربعاء، أنّ تصعيد الاحتلال للاعتقالات واستمرار الاعتقال الإداري ضدَّ أبناء شعبنا ورموزه الوطنية في الضفة الغربية المحتلة جرائم لن تكسر إرادتهم وتغيّب دورهم النضالي.

وأدان الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، بشدَّة ما يقوم به الاحتلال من حملة اعتقالات مسعورة ضدّ أهلنا وشبابنا في الضفة المحتلة، ومن استمرار سياسته في الاعتقال الإداري الظالم، التي بلغت منذ بداية العام الجاري أكثر من 862 معتقلًا.

واعتبر أنّ حملة الاعتقالات "سياسة احتلالية تكشف عن حالة الخوف والذعر والفشل، التي تعصف بأركان حكومته المتطرّفة وأجهزة أمنه المرعوبة، أمام تنامي قوّة المقاومة وتصاعد تأثيرها".

واعتقلت قوات الاحتلال، الليلة وفجر اليوم، أكثر من 30 مواطنًا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأكد برهوم، أنَّ هذا الإجرام المتصاعد ضدّ عناوين الصّمود والمقاومة من أبناء شعبنا ورموزه الوطنية في الضفة المحتلة، لن يكسر إرادتهم أو يُغيّب دورهم النضالي في الدفاع عن الأرض والمقدسات، حتّى تحقيق تطلّعات شعبنا في الحرية ودحر الاحتلال، مهما كانت التضحيات.

وتوجّه برهوم بالتحيّة لأهلنا وأبناء شعبنا في الضفة المحتلة الصَّامدين الثّابتين، ولأسرانا البواسل، ولكلّ المعتقلين الإداريين الذين يخوضون معركتهم البطولية ضدّ السجّان الصهيوني.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الاحتلال #فوزي برهوم #الضفة الغربية

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