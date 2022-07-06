الحكم المحلي تُنفّذ المرحلة الأولى من زيارات حصر أضرار ملكيات المواطنين

قامت لجنة توسعة الشارع رقم (4) بوزارة الحكم المحلي بتنفيذ زيارة ميدانية للأراضي المفرزة المحصورة بين الشارع رقم (23) شمالًا والشارع رقم (19) جنوبًا.

وترأّس اللجنة م. سلام أبو القمبز مدير التخطيط المحلي لبلديات الشمال وبحضور كامل أعضاء اللجنة متمثلة بـ (منسق اللجنة م. سالم الصفدي، ممثل وزارة الأشغال م. سيف قنيطة، ممثل نقابة المهندسين م. ماهر حرز الله، مدير دائرة ال GIS م. محمود صالحة، مدير منطقة محافظة الشمال م. نادر الضبة، م. آية الحافي).

وقامت اللجنة بحصر أضرار لـ (25) ملكية وتعبئة بطاقة الحصر الخاصة بهم وناقشت الاستراتيجيات الأفضل لتعويض الملكيات التي تقع على منسوب أكثر من (4) متر عن الشارع.

المصدر / فلسطين أون لاين