أب يقتل ولديه في جريمة مروعة بالأردن

في جريمة مروعة جديدة، قتل أب أردني اثنين من أبناءه بالرصاص الحي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ووفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة، مشيرا إلى أن "خلافات مالية" كانت وراء الواقعة.

وقبل نشر الخبر بساعات، قد وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الأردنية، الثلاثاء، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد "مكررة" مرتين لوالد قتل ابنتيه في لواء الرمثا بالبلاد، وسط دعوات بإنشاء فرق لحماية الأطفال المهددين بالعنف.

وبحسب السلطات الأردنية فإن الرجل قتل ابنتيه ضربا (9 و12 عاما) بالعصا، وقام بدفنهما في محيط منزله "لإخفاء ملامح الجريمة"، وفقا لما نقله موقع "رؤيا" الإخباري المحلي.

وبحسب الموقع فقد قرر المدعي العام توقيف "الأب المعنف" 15 يوما على ذمة القضية قابلة للتجديد.

ووفقا لبيان منشور على صفحة مديرية الأمن العام، بموقع "فيسبوك"، فقد وردت معلومات لمديرية شرطة لواء الرمثا من سيدة تحمل جنسية عربية عن قيام طليقها "الذي يعاني من مرض نفسي ويقطن في لواء الرمثا بتعنيف أبنائها الأربعة وضربهم بشكل مستمر".

وأوضح البيان أن الأب اعترف بضرب إحدى بناته بواسطة "عصا"، ما أدى إلى وفاتها وقام بدفنها في محيط المنزل فيما قام بعد ذلك بأيام بضرب الأخرى ما أدى إلى وفاتها أيضا وألقاها داخل حفرة بجانب المنزل.

المصدر / وكالات