وقفة برام الله للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

من المقرر أن تنظم اليوم الساعة الخامسة والنصف وقفة، الساعة الخامسة والنصف عصرًا، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون أمن السلطة في الضفة الغربية.

تأتي هذه الوقفة في وقت تواصل أجهزة أمن السلطة، اعتقال واستدعاء المواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، وسط دعوات للإفراج عنهم قبل عيد الأضحى المبارك.

واستدعت مخابرات السلطة الأسير المحرر والمختطف السابق زياد خضر للمقابلة صباح أمس الثلاثاء، بينما تواصل اعتقال الشاب إبراهيم صباح والشاب محمد جودي عودة لليوم الـ4 على التوالي.

ويواصل جهاز المخابرات اختطاف الأسيرين المحررين أحمد رياحي وسامر أبو درويش لليوم الـ5 على التوالي، والطالب في جامعة الخليل ليث حلايقة على خلفية عمله النقابي، والأسير المحرر مجـاهد مرداوي لليوم الـ7 على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة الأسير المحرر والمختطف السابق أدهم شواهنة لليوم الـ7 على التوالي، والأسير المحرر والمختطف السابق محمود سدله إلى جانب الفتى جمال عادي (18 عاما) لليوم الـ8 على التوالي، والشاب زيد القاضي لليوم الـ9 على التوالي.

كما وتختطف عضو مؤتمر مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت قسـام حمايل لليوم الـ10 على التوالي، والشاب معين عبيد، والمهندس محمد اقبال سمرين، والأسير المحرر حسام عامر حدوش والأسير المحرر عبد الرحمن حدوش، والأسير المحرر رفيق مفارجة من بلدة بيت لقيا، والأسير المحرر ثائر عوض لليوم الـ11 على التوالي.

ولا زالت أجهزة السلطة في رام الله تعتقل الأسير المحرر خالد نوابيت لليوم الـ12 على التوالي وتنقله إلى مسلخ أريحا، والشاب إياد صالح نوفل، والشاب براء عصافرة، والطالب في جامعة النجاح علي تركمان لليوم الـ14 على التوالي.

وكذلك تعتقل مخابرات السلطة الأسير المحرر والمختطف السابق الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين إبراهيم نواجعة، الأسير المحرر مجدي أبو فارة لليوم الـ15 على التوالي، بينما تواصل اعتقال الأسير المحرر حمزة عبد الله ياسين لليوم الـ21 على التوالي.

أما الأسير المحرر سعد ساري وهدان، فتعتقله السلطة في سجن أريحا المركزي، لليوم الـ25 على التوالي، بينما تعتقل الأسير المحرر جهاد ساري وهدان لليوم الـ27 على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة المحامي أحمد خصيب لليوم الـ27 على التوالي، والشاب أيمن عبد المجيد عمارنة، لليوم الـ28 على التوالي، والأسير المحرر أحمد نوح هريش، وعلاء غانم، ومنذر رحيب لليوم الـ29 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي، فيما تستمر باعتقال الأسـير المحرر محمد نور عزام من سلفيت لليوم الـ 156 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين